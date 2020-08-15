15.08.2020 - 00:00 |
Kaçak operasyonu
Balıkesir’in İvrindi ve Edremit ilçelerinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İvrindi’de, Roma dönemine ait 1 vazo, 2 bronz heykel ve 2 bronz kap; Edremit’te ise 90 sikke, 1 ok ucu ele geçirildi. l AA
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.