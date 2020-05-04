BİST101.110-0.48EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kaçak tütüne darbe
    ABONE OL
    04.05.2020 - 00:00 |

    Kaçak tütüne darbe

     

    ÇANAKKALE’DE, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 240 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli F.K. hakkında Tarım İl Müdürlüğü’nce idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. Çanakkale DHA

    Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
    daha fazla video için
    Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi | 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Son dakika haberi | 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Babam filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babam filmi nerede, ne zaman çekildi?

    Babam filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babam filmi nerede, ne zaman çekildi?

    Sıradaki Haber