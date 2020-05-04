04.05.2020 - 00:00 |
Kaçak tütüne darbe
ÇANAKKALE’DE, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 240 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli F.K. hakkında Tarım İl Müdürlüğü’nce idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. Çanakkale DHA
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.