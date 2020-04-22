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    HaberlerEge Haberleri Kaçak üretime suçüstü
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    22.04.2020 - 07:00 |

    Kaçak üretime suçüstü

    Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda, kaçak olarak maske üreten işletmeye baskın yaptı.

    Kaçak üretime suçüstü

    Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda, kaçak olarak maske üreten işletmeye baskın yaptı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi verilirken çuvallar içindeki bin 200 maske ile yapımı henüz tamamlanmamış 2 bin maskeye imha edilmek üzere el konuldu. Kaçak işletme mühürlendi, polis işyeri sahibi hakkında inceleme başlattı.

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