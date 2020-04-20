20.04.2020 - 00:00 |
Kaçak üretiyorlardı
Çanakkale’de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretilip satışa hazırlanmış bin 350 cerrahi maske ele geçirildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.T, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. l AA
Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.