Kaçak yapı belediye tarafından yıkıldı

2019 yılında kaçak olarak yapıldığı tespit edildikten sonra Milas Belediyesi tarafından mühürlenen Molla İbrahim Koyu’ndaki beton yapı yıkıldı. Kaçak ve imara aykırı yapılaşma ile mücadele eden belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapı kayıt belgeleri iptal edilen birçok binanın yıkımını gerçekleştiriyor. Ekiplerin saha denetimleri de aralıksız sürüyor.