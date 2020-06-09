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    HaberlerEge Haberleri Kaçak yapı belediye tarafından yıkıldı
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    09.06.2020 - 07:00 |

    Kaçak yapı belediye tarafından yıkıldı

    2019 yılında kaçak olarak yapıldığı tespit edildikten sonra Milas Belediyesi tarafından mühürlenen Molla İbrahim Koyu’ndaki beton yapı yıkıldı.

    Kaçak yapı belediye tarafından yıkıldı

    2019 yılında kaçak olarak yapıldığı tespit edildikten sonra Milas Belediyesi tarafından mühürlenen Molla İbrahim Koyu’ndaki beton yapı yıkıldı. Kaçak ve imara aykırı yapılaşma ile mücadele eden belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapı kayıt belgeleri iptal edilen birçok binanın yıkımını gerçekleştiriyor. Ekiplerin saha denetimleri de aralıksız sürüyor.

    Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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