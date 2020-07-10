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    HaberlerEge Haberleri Kaçak yapılara ‘denizden bakış’
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    10.07.2020 - 00:01 |

    Kaçak yapılara ‘denizden bakış’

    Bodrum Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde kurulan “Doğa Takımı”, kıyıları hava, kara ve denizden takip ediyor.

    Kaçak yapılara ‘denizden bakış’

    Çalışma kapsamında denizden drone ile görüntüleme başladı. Dalgıçlar ise her noktada deniz altından kıyıların fotoğraf ve görüntüsünü çekip, kayıt altına alıyor. Plajlarda doğal kumun dışında kullanılan malzeme varsa analiz için örnek alınıyor. Çalışma sonucunda elde edilecek verilerin ilgili tüm kurumlarla paylaşılacağını aktaran Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Henüz iki bölgede tetkik yapmamıza rağmen inanılmaz görüntülerle karşılaştık. Bodrum’un kıyılarına yapılan kaçak müdahaleleri, sahile dökülen kumları ve denize yapılan dolgu, mahmuz gibi müdahaleleri tek tek tespit edeceğiz” dedi. Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da bugüne kadar su altında gerçekleştirdikleri tespitlerde çok çarpıcı ve ibretlik görüntülere ulaştıklarını vurguladı.

    Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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