28.06.2020 - 00:03 |
‘Kaçak yapılara geçit vermiyoruz’
Milas Belediyesi ilçe genelinde kaçak yapılaşma ile mücadelesini sürdürüyor.
Ören Mahallesi’nde bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen bir bina daha belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Belediye Encümeni’nde alınan yıkım kararını uyguladıklarını belirten Başkan Muhammet Tokat, “Kentimizin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız” dedi.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.