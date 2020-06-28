BİST114.6680.46EURO7.700.13USD6.850.00ALTIN390.190.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Kaçak yapılara geçit vermiyoruz’
    ABONE OL
    28.06.2020 - 00:03 |

    ‘Kaçak yapılara geçit vermiyoruz’

    Milas Belediyesi ilçe genelinde kaçak yapılaşma ile mücadelesini sürdürüyor.

    ‘Kaçak yapılara geçit vermiyoruz’

    Ören Mahallesi’nde bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen bir bina daha belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Belediye Encümeni’nde alınan yıkım kararını uyguladıklarını belirten Başkan Muhammet Tokat, “Kentimizin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız” dedi.

    Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ay'a Seyahat filmi yönetmeni kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

    Ay'a Seyahat filmi yönetmeni kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

    Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

    Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Balıkesir Altınkum'da iki bloklu apartmanda corona virüs karantinası

    Balıkesir Altınkum'da iki bloklu apartmanda corona virüs karantinası

    Sıradaki Haber