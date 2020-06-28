‘Kaçak yapılara geçit vermiyoruz’

Ören Mahallesi’nde bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen bir bina daha belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Belediye Encümeni’nde alınan yıkım kararını uyguladıklarını belirten Başkan Muhammet Tokat, “Kentimizin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız” dedi.