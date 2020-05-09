Kaçakçılara baskın

İZMİR Aliağa Limanlar Bölgesi’nde, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 6 milyon 750 lira olan, kaçak sigara üretiminde kullanılan 37 milyon 190 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi. l DHA