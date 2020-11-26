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    HaberlerEge Haberleri KADES’le ölümden son anda kurtuldu
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    26.11.2020 - 00:06 |

    KADES’le ölümden son anda kurtuldu

    Kadına yönelik şiddet ihbarlarına hızlı müdahaleyi sağlayan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) sayesinde eski eşi tarafından bıçaklanmaktan kurtulan Manisalı R.D, şiddet gören tüm kadınların bu uygulamayı telefonlarına indirmesi gerektiğini söyledi.

    KADES’le ölümden son anda kurtuldu

    İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES sayesinde hayatta kaldığını belirten R.D, madde bağımlısı olduğunu iddia ettiği eşinden, şiddet gördüğü için boşandığını belirtti, eşinin peşini bırakmadığını, kendisini sürekli tehdit ettiğini kaydetti. Geçen yıl ekim ayında arkadaşıyla işe gitmek üzere evden çıktığını anlatan R.D, köşede bekleyen eski eşinin bıçak çekip arkadaşını uzaklaştırdığını iddia etti, “Benimle yalnız kaldı, bıçağı göğsüme dayayıp beni bir yerlere götürmeye başladı. Butona bastım ve 3 dakika içinde ekipler olay yerine geldi. O an telefonla arayıp ihbarda bulunma şansım yoktu” diye konuştu.

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