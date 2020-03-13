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    13.03.2020 - 07:00 |

    Kadifekale tamam sıra Karaburun’da

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve annelere mesleki beceri kazandırmak için hayata geçirdiği Masal Evi projesi büyüyor.

    Kadifekale tamam sıra Karaburun’da

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve annelere mesleki beceri kazandırmak için hayata geçirdiği Masal Evi projesi büyüyor. İzmir’deki dördüncü Masal Evi, Kadifekale Aziziye Mahallesi’nde hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilk kez Seferihisar’da açılan masal evlerinin beşincisi hafta sonu Karaburun’da açılacak.
    Fabrika eğitim verecek
    Kadifekale Hava Şehitliği’nin yanında yer alan Masal Evi’nin açılış töreninde konuşan Başkan Soyer, “Toros, Selçuk ve Bayraklı’dan sonra Kadifekale’deyiz. Hafta sonu Karaburun’da beşinci Masal Evi’ni açacağız” dedi.
    Masal Evi’nin dünyada örneğinin olmadığına değinen Başkan Tunç Soyer, “36-53 ay arasındaki çocuklar için ruhsal, sosyal, fiziksel ve bilişsel eğitim imkanları sunuyoruz. Bu eğitim oyunla, resimle, müzikle, el sanatlarıyla gelişiyor. Masal Evi’nde aynı zamanda annelere mesleki beceri kazandırıyoruz. Kadifekale Masal Evi’nde kadınlar pasta, börek, kek, ekmek yapmak, bu alanda istihdam edilmek istediklerini söylediler. O nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası burada bu eğitimi verecek. Bir başkasında çamaşırhane yapmıştık, bir diğerinde dikiş atölyesi açmıştık. Kadifekale dünyanın en güzel noktalarından biri. Bu şehirde daha iyi bir hayatı hak ediyoruz. Aziziye Mahallesi gibi Birinci ve İkinci Kadriye mahallerinde de yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

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