Kadifekale’de anma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü nedeniyle Kadifekale Şehitliği’nde düzenlenen törene katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un katıldığı tören duygu dolu anlara sahne oldu.