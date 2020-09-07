Kadikalesi gün yüzüne çıkıyor

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Anaia olarak da bilinen Kadıkalesi Höyüğü’nü ziyaret etti. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz’den kazı alanında yürütülen bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi alan Suvari, “Kadıkalesi’ni en kısa sürede Kuşadası turizmine kazandıracağız” dedi. Mercangöz de, “Burası, Pre-Protohistorik, Bizans ve Osmanlı dönemi yapılaşmalarını barındıran bir yerleşim merkezi. Bu nedenle bizim için çok önemli. Kazı çalışmalarına bu yıl da destek veren Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.