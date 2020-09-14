Kadıkalesi gün yüzüne çıkıyor

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz’den yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alan Suvari’ye ziyareti sırasında Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Filiz Yılmaz eşlik etti. Höyükteki bilimsel çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirten Suvari, “Prehistorik dönemden Osmanlı’ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi’ni en kısa sürede turizme kazandıracağız” dedi.