‘Kadim tarihimize sahip çıkmalıyız’

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’le TBMM’de bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkalemizin kadim tarihine sahip çıkmak hepimizin görevi. Tarihi Alan Başkanlığımız, milli beraberliğimizin ve kardeşliğimizin harcı olan bu mukaddes topraklarda önemli bir misyon üstleniyor” dedi.

Restore ediliyor

Çanakkale Boğazı’nın savunmasında önemli rol oynayan Namazgâh Tabyası’nın, 395 metre uzunluğundaki surlarında güçlendirme ve restorasyon çalışması başlatıldı. Alan Başkanı Kaşdemir, “Bütün ecdattan kalan mekânları ayağa kaldırmak istiyoruz” dedi. l DHA