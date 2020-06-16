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    HaberlerEge Haberleri Kadın Azmağı hayran bırakıyor
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    16.06.2020 - 07:00 | | CAVİT AKGÜN DHA

    Kadın Azmağı hayran bırakıyor

    MUĞLA’nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistik Akyaka Mahallesindeki ‘Kadın Azmağı’, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.

    Kadın Azmağı hayran bırakıyor

    MUĞLA’nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistik Akyaka Mahallesindeki ‘Kadın Azmağı’, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Yerli turistlerin akın ettiği Gökova Körfezi’ne dökülen azmakta, kişi başı 15 liradan tekne turu yapılıyor. 1200 metre uzunluğunda, doğal akvaryum görünümündeki ‘Kadın Azmağı’nda, teknelerle 35 dakikalık tur yapılıyor. Bunun için yetişkinler 15 lira öderken, 0- 5 yaş grubundaki çocuklardan ücret alınmıyor. 

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