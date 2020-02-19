19.02.2020 - 00:05 |
Kadın çalışmaları merkezi
Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’u makamında ziyaret etti.
Faaliyetlerine yeni başlayan BAÜN-Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’yle ilgili bilgi aldı. Her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Uygur, “Merkez, Balıkesir’in kadın çalışmaları alanında yer edinmesi açısından önemli; kadın sorunları, kadın hakları, kadın girişimciliği, kadının ailedeki yeri ve kadın sağlığı gibi konularda toplumun duyarlı hale gelmesini sağlayan çalışmalar yapılacak. Akademik çalışmalar başta olmak üzere kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın karşılaştıkları sorunların çözülmesine yönelik her türlü faaliyetin gerçekleştirilmesinde ve kentimizin bu alanda öne çıkmasına tüm katkıyı sunacağız” dedi.
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