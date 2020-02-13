Kadın cinayetleri artık son bulsun!

Kadın cinayetlerinin sembolü haline gelen Özgecan Aslan, katledilişinin beşinci yılında Buca’da unutulmadı. Özgecan ve katledilen tüm kadınlar anıldı, duygulu anlar yaşandı. Kadın cinayetlerine hep bir ağızdan lanet okunan etkinlikte, artan rakamlara dikkat çekildi. Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Özgecan’ın katledildiği günden bugüne artan kadın cinayetlerine dikkat çekti, “2015 yılından bugüne kadar 5 yılda tam bin 769 Özgecan’ın daha sevgili dehşetiyle, koca şiddetiyle, ağabey işkencesiyle sebepsizce yaşamdan koparılmalarına tanık olduk. Artık Türkiye’de kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz” dedi.

Nefesim kesildi!

MERSİN’de bindiği minibüste canice öldürülen Özgecan Aslan (19), ölümünün beşinci yılında da unutulmadı. Aslan’ın yaşamını konu alan İngiliz yapımı ‘Faint Sound’ belgeselinde başrolde oynayan Maral Büyüksaraç, “Özgecan’ın babası ile konuşurken sesim titredi, nefesim kesildi. Çok duygulandım. 11 Şubat’ta bütün genç kızlar, kadınlar hep bir ses olmalı” dedi.