BİST120.0490,21EURO6,580,01USD6,050,05ALTIN304,530,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kadın cinayetleri artık son bulsun!
    ABONE OL
    13.02.2020 - 00:03 |

    Kadın cinayetleri artık son bulsun!

    Kadın cinayetleri artık son bulsun!

    Kadın cinayetlerinin sembolü haline gelen Özgecan Aslan, katledilişinin beşinci yılında Buca’da unutulmadı. Özgecan ve katledilen tüm kadınlar anıldı, duygulu anlar yaşandı. Kadın cinayetlerine hep bir ağızdan lanet okunan etkinlikte, artan rakamlara dikkat çekildi. Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Özgecan’ın katledildiği günden bugüne artan kadın cinayetlerine dikkat çekti, “2015 yılından bugüne kadar 5 yılda tam bin 769 Özgecan’ın daha sevgili dehşetiyle, koca şiddetiyle, ağabey işkencesiyle sebepsizce yaşamdan koparılmalarına tanık olduk. Artık Türkiye’de kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz” dedi.

    Nefesim kesildi!

    MERSİN’de bindiği minibüste canice öldürülen Özgecan Aslan (19), ölümünün beşinci yılında da unutulmadı. Aslan’ın yaşamını konu alan İngiliz yapımı ‘Faint Sound’ belgeselinde başrolde oynayan Maral Büyüksaraç, “Özgecan’ın babası ile konuşurken sesim titredi, nefesim kesildi. Çok duygulandım. 11 Şubat’ta bütün genç kızlar, kadınlar hep bir ses olmalı” dedi.

    Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.
    daha fazla video için
    Su satarak akülü sandalye almak isteyen gence sürprizDiyarbakır’da, sosyal medya üzerinden toplanan gençlerden oluşan Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri, su satarak akülü sandalye almak isteyen Erhan Karaçam’a akülü sandalye hediye etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Benim Adım Melek 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Benim Adım Melek 20. son bölümde Defne'ye kötü sürpriz -

    Benim Adım Melek 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Benim Adım Melek 20. son bölümde Defne'ye kötü sürpriz -

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Sıradaki Haber