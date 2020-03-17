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    17.03.2020 - 07:00 | | FERDİ UZUN AA

    Kadın dayanışması!

    Aydın’da üç kadın girişimci, 4 milyon liralık yatırımla kentin en büyük tam otomasyonlu topraksız serasını kurdu, çilek üretmeye başladı.

    Kadın dayanışması!

    Aydın’da üç kadın girişimci, 4 milyon liralık yatırımla kentin en büyük tam otomasyonlu topraksız serasını kurdu, çilek üretmeye başladı. Çevredekilerin “Kadınsınız, yapamazsınız” eleştirilerine rağmen üç arkadaş, kendi birikimleri ve bankadan çektikleri bir miktar krediyle Kardeşköy Mahallesi’ndeki 10 dönümlük alana tam otomasyonlu topraksız sera kurdu. Yılda 240 ton ürün alınabilecek sisteme sahip seranın ilk ürünlerini bu yıl alan girişimci kadınlar, çilekleri Türkiye’nin farklı illerine göndermeye başladı.

    ‘En güzel şey üretmek’

    Bir bankada yönetici pozisyonunda çalışırken yoğun iş hayatından bunaldığını, tarımla uğraşmaya karar verdiğini belirten girişimci Feyzan Ecer Şahan, “Bu çilekler sadece meyve değil. Bizim kızlarımız gibi, her gün yanlarındayız ‘ne istiyorlar’ diye bakıyoruz. Üretmek ve ortaya koymak çok güzel bir şey” dedi. Girişimci Tülay Çelimli de, her türlü riski alarak bu işe girdiklerini, tarımla uğraşmanın kendisini rahatlattığını kaydetti. Özlem Şahan ise, işin çok fazla özveri gerektirdiğini belirtti. 

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