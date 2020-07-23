Kadın derneklerinin üssü Bornova oluyor

Bornova Belediyesi’nin STK Yerleşkesi’ne dönüştürmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü Altındağ Atatürk Kültür Merkezi’nin kullanımına ilişkin bir protokol de İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ile yapıldı. Üyelik protokolüne Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile 49 kadın sivil toplum örgütünün çatı kuruluşu olan Birliğin Başkanı Huriye Serter imza attı.



Kadınlarla birlikte yol almanın büyük onur ve mutluluk olduğunu belirten İduğ, “Amacımız derneklerin gündemlerinden toplanma yeri ve aidat gibi konuları çıkarıp asıl iş ve faaliyetlerine konsantre olmalarını sağlamak. Türkiye’de kadınların başlıca sorunu şiddet ve istihdam, sizler bu yerleşke sayesinde asıl olan gündemleriniz üzerine yoğunlaşabileceksiniz” diye konuştu.



İKKB Başkanı Serter ise “Biz STK yerleşkesini sadece fiziki bir mekan olarak görmüyoruz. 49 dernek olarak Bornova Belediyesi ile yol almaya hazırız. Birlikte çok iyi işlere imza atacağımızdan eminim. Yeter ki sizin gibi bizleri motive eden nitelikli, donanımlı başkanlarımız olsun” dedi.