Kadın efeler meydanda

CHP Çeşme Kadın Kolları’nın “Kadın Yürüşü” ile başlayan etkinliğine katılan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, ardından Çeşme Pazarı’nı gezip kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Karanfil dağıtan Oran, “Hayatın her alanında yan yana omuz omuza mücadele etmeye aydınlık yarınlar için onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.