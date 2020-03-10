10.03.2020 - 00:05 |
Kadın efeler meydanda
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Atatürk tişörtleri giyip Zeybek gösterisi yapan Çeşmeli kadınlar büyük coşkuyla izlendi.
CHP Çeşme Kadın Kolları’nın “Kadın Yürüşü” ile başlayan etkinliğine katılan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, ardından Çeşme Pazarı’nı gezip kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Karanfil dağıtan Oran, “Hayatın her alanında yan yana omuz omuza mücadele etmeye aydınlık yarınlar için onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.