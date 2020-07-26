Kadın eliyle bereket geldi

Oğlunun rahatsızlığına iyi geleceği düşüncesiyle bal üretimine yönelen Aslıhan Özşahin, 200 kovana ulaşıp şirket kurdu. Beş inekle hayvancılığa başlayan Duru Dönmez de büyüttüğü sürüsüyle günde 700 ton süt alıyor.

Seferihisar’da yaşayan ve kamuda sağlık personeli olarak çalışan iki çocuk annesi Aslıhan Özşahin, bağışıklığı düşük olan oğluna şifa olması için iki kovanla bal üretimne başladı. Zaman içinde arılarla ilgilenmekten keyif aldığını fark eden Özşahin, tanıdıklarının da l bal siparişleriyle, iki yılda 200 kovana ulaşıp şirketini kurdu.

‘Zeyna’ya dönüşüyorum’

Arıcılık yapmanın sevgi ve emek ama aynı zamanda da ciddi bir fiziksel güç gerektirdiğini anlatan Özşahin, “İçinizden bir Zeyna çıkıyor. Arıcılığa başladığımdan beri kadınlardan çok geri dönüş alıyorum. . Eşleri de baştan karşı çıksa da sonradan destek olmaya başlıyorlar. Kadınları sahaya davet ediyorum” dedi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan ve beş inekle hayvancılığa başlayan iki çocuk annesi Duru Dönmez (62) ise, dişi sığırları satmayıp çoğalttı, 40’ı süt ineği olan 100 büyükbaşlı sürünün sahibi oldu.

Aydın Köy Hizmetleri’nde muhasebeci olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında emekliye ayrılan Dönmez, 2005 yılında kendilerine ait 23 dönüm arazinin bir bölümüne ağıl kurup holstein cinsi süt inekleri satın aldı. Aydın Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği (ADSYB) üyesi olan Dönmez, eşi, çocukları ve üç erkek kardeşi ile el ele verip 15 yılda, günde 700 ton süt üretir hale geldi.

Hepsinin adı var

Sağlığı yerinde olduğu sürece hayvancılığa devam edeceğini belirten Dönmez, “Hepsinin adı var; Ayşe, Duygu, Selin, Narin ve Elif diye çağırdığımda geliyorlar” dedi. Hayvanlara kadınların daha iyi baktığını savunan Dönmez, “İnekleri sağdığım zaman tekrar kontrol ederim. Unutup sağmazsam memesinde rahatsızlık olur. Erkekler bu tür şeylere dikkat etmez” diye konutu.