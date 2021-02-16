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    HaberlerEge Haberleri Kadın emeğiyle doğal tarım buluştu
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    16.02.2021 - 00:09 |

    Kadın emeğiyle doğal tarım buluştu

    Bornova Belediyesi’nin Doğal Tarım Çiftliği, UNDP tarafından verilen sosyal inovasyon desteğine başvuran 422 proje arasında üçüncü aşamaya geçti

    Kadın emeğiyle doğal tarım buluştu

    Bornova Belediyesi’nin 2 yıl önce Yaka Mahallesi’ndeki 20 dönümlük tarım arazisinde doğayla bütünleşik tarım metotlarının uygulandığı Doğal Tarım Çitliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) tarafından verilen sosyal inovasyon desteğine başvuran 422 proje arasında 3’üncü aşamaya geçmeye hak kazandı. 69 projeden biri olan Doğal Tarım Çiftliği, kadın emeğiyle doğal tarımı buluşturuyor.

    İhtiyaç sahiplerine

    Talep edilen desteğin sağlanması durumunda kurulacak olan tesislerde bir yandan üretilen ürünler kurutulacak, diğer yandan doğal damıtma işlemleri uygulanarak alternatif tarım yöntemiyle verimlilikte artış sağlanacak. Elde edilecek farklı nitelikte ürünler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Çiftliğin Bornova’nın gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, “Burada doğal tarımın hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğine yönelik önemli bir deney gerçekleştiriliyor” dedi.

    Tarım gönüllerinden Dicle Dilan Salman da, kadınların ön planda olduğunu söyledi, “Burası bizlere bir yaşam alanı sağlıyor. Bu nedenle Başkan Mustafa İduğ’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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