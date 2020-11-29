Kadın girişimcilere davet

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu kapsamında Yunanistan, Türkiye ve İspanya ortaklığında yürütülen “Kadın Girişimcilerin İş ve Sivil Toplum Hayatında İletişim ile İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Tecrübe Paylaşımı” projesi eğitim programının ilk etabı 2-10 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.

İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) ortaklığında ve EGİKAD iştiraki ile beş ayrı eğitim modülü şeklinde gerçekleştirilecek olan program için kayıtlar, 1 Aralık’a kadar devam edecek.

İTB Başkanı Işınsu Kestelli, “Eğitimlerin, salgın nedeniyle içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte kadınların girişimcilik alanındaki bilgi ve iletişim güçlerini geliştirmeleri açısından oldukça faydalı olacağına inanıyorum” dedi. EGİKAD Başkanı Duha Baran ise, “İzmirli iş kadınlarının iş potansiyellerini artırmak ve işbirliği olanaklarını geliştirmek açısından katkı sağlayacağız” diye konuştu. TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel de, “Kadın girişimciler olarak hem moral ve motivasyon hem de iş yürütme ve geliştirme süreçlerinde zor bir süreçten geçiyoruz. İzmirli kadın girişimcileri bu eğitim programı ile krizi fırsata çevirmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.