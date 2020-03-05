‘Kadın gücüne inancım tam’

Kadınların gücüne inandığını söyleyen Sengel, “Bir gün birisi eline bir kalem alıyor, sınırları çiziyor. Ancak geleceğe dair umutları olan biz siyasetçilerin yapması gereken de o sınırların hepsini silmek ve birlik duygusunu daha da artırmak” dedi.