05.03.2020 - 00:01 |
‘Kadın gücüne inancım tam’
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Selçuk Ephesus Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği’nin misafiri olarak kente gelen Bosna Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’i ziyaret etti.
Kadınların gücüne inandığını söyleyen Sengel, “Bir gün birisi eline bir kalem alıyor, sınırları çiziyor. Ancak geleceğe dair umutları olan biz siyasetçilerin yapması gereken de o sınırların hepsini silmek ve birlik duygusunu daha da artırmak” dedi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.