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    HaberlerEge Haberleri ‘Kadın gücüne inancım tam’
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    05.03.2020 - 00:01 |

    ‘Kadın gücüne inancım tam’

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Selçuk Ephesus Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği’nin misafiri olarak kente gelen Bosna Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’i ziyaret etti.

    ‘Kadın gücüne inancım tam’

    Kadınların gücüne inandığını söyleyen Sengel, “Bir gün birisi eline bir kalem alıyor, sınırları çiziyor. Ancak geleceğe dair umutları olan biz siyasetçilerin yapması gereken de o sınırların hepsini silmek ve birlik duygusunu daha da artırmak” dedi.

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