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    HaberlerEge Haberleri Kadın haklarını erkekler anlatıyor
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    29.02.2020 - 00:03 |

    Kadın haklarını erkekler anlatıyor

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ’HAK’kımızda konuşuyorlar paneli düzenliyor.

    Kadın haklarını erkekler anlatıyor

    2 Mart Pazartesi günü saat 17.00’de İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’ndaki etkinlikte; İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYTE Rektörü Prof. Yusuf Baran ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel konuşmacı olacak.  Mavi yaka ve beyaz yaka çalışan kadınların haklarının yanı sıra, kentte yaşayan tüm kadınların yerel yönetimlerden beklentilerinin irdeleneceği panelde iş kanunlarındaki haklar ile uygulamadaki aksaklıklar değerlendirilecek.

    Şartlar düzelmeli

    Kadın hakları konusunda Türkiye’nin son derece gurur duyulacak bir geçmişe sahip olduğunu ancak son yıllarda kız çocukların eğitiminden kadınların iş yaşamına katılımı konusuna kadar bir dizi sorunla boğuştuklarını ifade eden Küçükkurt, “Bu alanda çalışmaları sadece kadınlara bırakmadan erkeklerin de çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz. O yüzden kadın haklarını sadece kadınların anlattığı bir konu olmaktan çıkarmanın anlamlı olacağını düşündük” dedi. TSKF Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu da, “Nüfusun yarısının ayrımcılık nedeniyle geri kaldığı bir ortamda ekonomik büyüme, toplumsal istikrar ve sürdürülebilir kalkınmadan bahsedemeyiz” diye konuştu.

     

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