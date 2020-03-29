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    HaberlerEge Haberleri Kadın hükümlüler maske üretiyor
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    29.03.2020 - 00:05 |

    Kadın hükümlüler maske üretiyor

    DENİZLİ’nin Bozkurt ilçesindeki Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı.

    Kadın hükümlüler maske üretiyor

    100 kadın hükümlünün çalıştığı atölyelerde, günde 15 bin adet tek kullanımlık cerrahi maske üretilerek, hastanelerin maske ihtiyacı karşılanıyor.
    Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü Ceylan Şahin Kaplan, “Şu ana kadar 200 bin cerrahi maske ürettik. Maskeleri maliyetine üretiyoruz.” dedi. l DENİZLİ DHA

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