‘Kadın istihdamı, tüm sorunları çözebilir’

Kadına yönelik şiddetin; sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayata katılan kadınları etkilediğini belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Biliyoruz ki kadınlara yönelik öncelikli çözülmesi gereken konuların başında şiddet geliyor. Aile içinde kadının ekonomik statüsünün yükseltilmesiyle birçok sorun daha en başında toplumsal olarak bertaraf edilebilir. Kadının işgücüne katılımıyla birlikte gelir elde etmesine bağlı olarak sağladığı ekonomik güç aile içindeki şiddeti azaltıcı etkiler yaratacaktır. İş dünyası olarak kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların iş dünyasına katılımını daha etkin ve verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemleri oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.