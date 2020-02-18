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    HaberlerEge Haberleri Kadın Meclisi’nden 500 kadına film keyfi
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    18.02.2020 - 00:01 |

    Kadın Meclisi’nden 500 kadına film keyfi

    Kadın Meclisi’nden 500 kadına film keyfi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında davet ettiği 500 kadın, Sanat Merkezi’nde gösterime sunulan “Eltilerin Savaşı” adlı sinema filmini izledi. Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, “Amacımız mutlu kadınların, mutlu ailelerin ve mutlu nesillerin olması” şeklinde konuştu.

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