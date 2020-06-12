Kadın üreticiye destek

Menderes’te ipek böceği yetiştiriciliği yapan kadınlara destek Menderes Belediyesi’nden geldi. Üretim için Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın talimatıyla yer tahsis edildi. Başkan Kayalar da ipek böceğinin üretildiği alanda incelemelerde bulundu.

‘İstihdam artmalı’

Üretimin ve üreticinin yanında olduklarını kaydeden Başkan Kayalar, “Yerel ekonomileri güçlendiren, yaşam şartlarını iyileştiren, yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araç kooperatifçilik. Bu kapsamda kooperatifçiliği önemsiyor, tarımın gelişmesi, kadın üreticilerin desteklenmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılacak üretim ile elde edilecek iplikle ekonomik anlamda gelir elde edilecek. Kadınlarımızın her daim yanlarında olacak, kadın kooperatifçiliğini destekleyecek, kadın istihdamına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.