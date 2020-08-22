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    HaberlerEge Haberleri Kadına şiddete sessiz kalmadı
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    22.08.2020 - 00:03 |

    Kadına şiddete sessiz kalmadı

    İZMİR’de yaşayan 17 yaşındaki Azra Karabıyık, yüzüne şiddet gören kadını tasvir eden makyaj yapıp sokaklarda dolaşıyor.

    Kadına şiddete sessiz kalmadı

    “Kadınlara yönelik şiddete karşı susamadım. Bence insanlar sessiz kalıyor ve sessiz kaldıkça toplum bu olayları görmüyor” diyen Karabıyık, “İnsanlar genellikle önce şaşırıyorlar sonra da bakıp geçiyorlar. Kimse bana ne olduğunu sormuyor, ya makyaj olduğunu anlıyorlar ya da uğraşmak istemiyorlar. Sonuçta bir kadının başına sokakta bir şey geldiğinde ona yardım edenden çok video çeken oluyor. Benim amacım yardım eden insanları görmek. Bu şekilde sokağa çıkıp farkındalık yaratmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı. l EDA EBRU NANECİ DHA

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