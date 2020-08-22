Kadına şiddete sessiz kalmadı

“Kadınlara yönelik şiddete karşı susamadım. Bence insanlar sessiz kalıyor ve sessiz kaldıkça toplum bu olayları görmüyor” diyen Karabıyık, “İnsanlar genellikle önce şaşırıyorlar sonra da bakıp geçiyorlar. Kimse bana ne olduğunu sormuyor, ya makyaj olduğunu anlıyorlar ya da uğraşmak istemiyorlar. Sonuçta bir kadının başına sokakta bir şey geldiğinde ona yardım edenden çok video çeken oluyor. Benim amacım yardım eden insanları görmek. Bu şekilde sokağa çıkıp farkındalık yaratmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı. l EDA EBRU NANECİ DHA