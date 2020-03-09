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    HaberlerEge Haberleri ‘Kadının emeği daha da görünmeli’
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    09.03.2020 - 07:00 |

    ‘Kadının emeği daha da görünmeli’

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Konak’ta birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı.

    ‘Kadının emeği daha da görünmeli’

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Konak’ta birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. Bu yıl Kadınlar Günü’nü iki sergiyle kutlayan Konak Belediyesi’nin Güzelyalı Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde açtığı ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi’ ile İzmir Karikatür Müzesi’ndeki ‘Çöp’ adlı sergiye katılan Başkan Abdül Batur, toplamda 39 kadın sanatçının emeğiyle oluşan iki sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11. Kadın Emeği Fuarı’nı da ziyaret eden Batur, Konak Belediyesi’nin semt merkezlerindeki kurslara katılan kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.
    Semt merkezlerini çoğaltarak kadın emeğini daha görünür hale getireceklerini vurgulayan Batur, “Konak Belediyesi’nin şu anda 13 semt merkezi var. Kısa zamanda 15’e çıkarıyoruz” dedi.

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