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    HaberlerEge Haberleri ‘Kadının mücadele günü...’
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    09.03.2020 - 07:00 |

    ‘Kadının mücadele günü...’

    Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

    ‘Kadının mücadele günü...’

    Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Doğan, “8 Mart, kadının toplumdaki demokratikleşmesinin, özgürleşmesinin, sosyalleşmesinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, çalışma koşullarının, nasıl yaşayacağının mücadelesinin verildiği, mücadelesinin anlatıldığı önemli bir gündür. Kadınların desteğiyle, zarafetiyle, inceliğiyle, kıvrak zekasıyla birlikte, daha güçlü bir Merkezefendi Belediyesi yaratacağız” diye konuştu.

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