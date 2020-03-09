09.03.2020 - 07:00 |
‘Kadının mücadele günü...’
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Doğan, “8 Mart, kadının toplumdaki demokratikleşmesinin, özgürleşmesinin, sosyalleşmesinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, çalışma koşullarının, nasıl yaşayacağının mücadelesinin verildiği, mücadelesinin anlatıldığı önemli bir gündür. Kadınların desteğiyle, zarafetiyle, inceliğiyle, kıvrak zekasıyla birlikte, daha güçlü bir Merkezefendi Belediyesi yaratacağız” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.