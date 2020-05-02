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    HaberlerEge Haberleri Kadınlar, 4 bin adet maske dikti
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    02.05.2020 - 00:03 |

    Kadınlar, 4 bin adet maske dikti

    Gaziemir Belediyesi’nin Cumhuriyet Semt Evleri’nde düzenlediği kurslara katılan kadınlar ile Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, bugüne dek 4 bin maske dikti.

    Kadınlar, 4 bin adet maske dikti

    Maske kullanımının önemi konusunda bilim insanlarının uyarılarını dikkate aldıklarını vurgulayan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Belediye çalışanlarına, belediyeye gelenlere ve pazaryerlerinde alışveriş yapanlara maske dağıtıyoruz” dedi.

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