02.05.2020 - 00:03 |
Kadınlar, 4 bin adet maske dikti
Gaziemir Belediyesi’nin Cumhuriyet Semt Evleri’nde düzenlediği kurslara katılan kadınlar ile Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, bugüne dek 4 bin maske dikti.
Maske kullanımının önemi konusunda bilim insanlarının uyarılarını dikkate aldıklarını vurgulayan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Belediye çalışanlarına, belediyeye gelenlere ve pazaryerlerinde alışveriş yapanlara maske dağıtıyoruz” dedi.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.