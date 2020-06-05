Kadınlar bereket getirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantisi verdiği ve tamamını kadınların oluşturduğu Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 3 sera ile başladıkları çiçek serasını 27’ye çıkardı. Ürettikleri 18 milyon çiçeği de Türkiye’nin değişik illerine gönderdi.

Seraları ziyaret eden Başkan Osman Gürün, “Muğlamız çiçek üretim merkezi olacak. Üreticilerimiz kazanacak, Muğla kalkınacak. Muğla, daha birçok üründe dünyada ve ülkemizde söz sahibi konumunda. Örneğin çam balında birinciyiz. Üreticilerimizi birleştirip daha fazla üretim yapmalarını sağlayacağız ve kendi markamızı oluşturacağız. Bir yandan da tüketim kooperatifleri kurarak üretilen ürünlerin aracısız halka ve tüketiciye ulaşmasını sağlayacağız” dedi.