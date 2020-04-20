Kadınlar bir oldu

Makinelerin başına geçen 30 gönüllü kadın, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilk etapta bin 500 maske dikti. Medikal malzemeden dikilen tek kullanımlık maskelerin malzemesini ise Kuşadası Belediyesi sağladı. Yaylaköy Muhtarı Erhan Yıkılmaz’ın eşi Marina Yıkılmaz’ın öncülük ettiği çalışma vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Muhtar Yıkılmaz, “Günde bin adet maske üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz maskeleri çevre köylere dağıtacağız. Kalan maskeleri de Kuşadası Belediyesi’ne teslim edeceğiz” diye konuştu.