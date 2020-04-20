BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kadınlar bir oldu
    ABONE OL
    20.04.2020 - 00:03 |

    Kadınlar bir oldu

    Kuşadası’nda S.S. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten kadınlar ile Kirazlı, Soğucak ve Yalaköy Mahalleleri’ndeki gönüllü kadınlar el ele verdi, maske üretmeye başladı.

    Kadınlar bir oldu

    Makinelerin başına geçen 30 gönüllü kadın, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilk etapta bin 500 maske dikti. Medikal malzemeden dikilen tek kullanımlık maskelerin malzemesini ise Kuşadası Belediyesi sağladı. Yaylaköy Muhtarı Erhan Yıkılmaz’ın eşi Marina Yıkılmaz’ın öncülük ettiği çalışma vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Muhtar Yıkılmaz, “Günde bin adet maske üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz maskeleri çevre köylere dağıtacağız. Kalan maskeleri de Kuşadası Belediyesi’ne teslim edeceğiz” diye konuştu.

    Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.
    daha fazla video için
    için evden çıkan ailesini ihbar etti'Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim' dedi ve dediğini yaptı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    18.00 itibariyle muaftı! Sevkiyat başladı

    18.00 itibariyle muaftı! Sevkiyat başladı

    Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

    Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    Son dakika | 31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi

    Son dakika | 31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi

    Sıradaki Haber