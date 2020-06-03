03.06.2020 - 07:00 |
Kadınlar durmuyor
Akhisar Kadın Kooperatifi, ilçede pandemi sürecinde evlerinde kalan kadınların gönüllü desteğiyle 4 bin adet tıbbı maske üreterek, Akhisar halkına dağıtılmak üzere Akhisar Belediyesi’ne teslim etti.
Akhisar Kadın Kooperatifi, ilçede pandemi sürecinde evlerinde kalan kadınların gönüllü desteğiyle 4 bin adet tıbbı maske üreterek, Akhisar halkına dağıtılmak üzere Akhisar Belediyesi’ne teslim etti. Kadın kooperatifinin, Akhisar Dayanışması’nın en güzel örneklerinden birini sergilediğini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, “Akhisar Kadın Kooperatifimize bize hibe ettikleri 4 bin adet maske için çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalışarak bu maskeleri bizler için hazır hale getirdiler. Emekleri ödenemez” şeklinde konuştu.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.