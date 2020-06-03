Kadınlar durmuyor

Akhisar Kadın Kooperatifi, ilçede pandemi sürecinde evlerinde kalan kadınların gönüllü desteğiyle 4 bin adet tıbbı maske üreterek, Akhisar halkına dağıtılmak üzere Akhisar Belediyesi’ne teslim etti. Kadın kooperatifinin, Akhisar Dayanışması’nın en güzel örneklerinden birini sergilediğini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, “Akhisar Kadın Kooperatifimize bize hibe ettikleri 4 bin adet maske için çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalışarak bu maskeleri bizler için hazır hale getirdiler. Emekleri ödenemez” şeklinde konuştu.