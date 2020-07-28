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    HaberlerEge Haberleri Kadınlar, ekonomi zincirine ekleniyor
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    28.07.2020 - 07:00 |

    Kadınlar, ekonomi zincirine ekleniyor

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen, üretken ve sanatçı ruhlu kadınların sesini duyurmak için eğitimler düzenliyor.

    Kadınlar, ekonomi zincirine ekleniyor

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen, üretken ve sanatçı ruhlu kadınların sesini duyurmak için eğitimler düzenliyor. İlk etkinlik 10 Ağustos Pazartesi günü Çeşme Bahçeden’de olacak. İkinci etkinlik de 22 Ağustos Cumartesi günü Meet and Joy Park’ta yapılacak.
    İş kurmanın yolları anlatılacak
    Kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmasının hayati önem taşıdığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, “EGİKAD olarak kadınları ekonomiye kazandırmak için eğitimler düzenleyeceğiz. Kadınların, iş hayatına ve gücüne katılımını sağlayıp, kendi işlerini kurmaları için yol göstereceğiz. Vereceğimiz eğitimlerle birlikte kadınların evlerinde de ekonomik zincir içinde yer almasını hedefliyoruz” dedi.

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