17.02.2021 - 00:02 |
Kadınlar form tutuyor
Pandemi nedeniyle kurslarına bir süre ara veren Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi, kapılarını yeniden açtı.
Koronavirüs tedbirlerinin alındığı merkezde, kadınlar üç grup halinde step, fitness, aerobik ve pilates yapabiliyor. Herkesi kurslarına beklediklerini kaydeden Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi Eğitmeni Mürüvvet Kaya, “Salonumuzda aradığınız her türlü imkanı sunuyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kuralları eşliğinde eğitimlerimizi yapıyoruz. Herkesin gelmesini istiyoruz” dedi.