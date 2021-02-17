Kadınlar form tutuyor

Koronavirüs tedbirlerinin alındığı merkezde, kadınlar üç grup halinde step, fitness, aerobik ve pilates yapabiliyor. Herkesi kurslarına beklediklerini kaydeden Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi Eğitmeni Mürüvvet Kaya, “Salonumuzda aradığınız her türlü imkanı sunuyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kuralları eşliğinde eğitimlerimizi yapıyoruz. Herkesin gelmesini istiyoruz” dedi.