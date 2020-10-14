Kadınlar güçleniyor

Egeli belediyeler, kadınları her alanda desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kuşadası Belediyesi’nin Kadın Danışma Merkezi, yenilenen kadrosuyla sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. İki psikolog, bir psikolojik danışman, bir sosyolog ve bir çocuk gelişim uzmanıyla kadın ve çocukların yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlara çözüm arıyor. 2020’nin ilk 9 ayında 201 kadın ve çocukla 625 görüşme gerçekleştiren merkez, çalışmalarını randevu esasına göre yürütüyor. Kadınların desteklenmesinin ve güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Aliağa Belediyesi de, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni desteklemeyi sürdürüyor. Belediyenin kooperatife tahsis ettiği 27 bin metrekarelik arazide faaliyetlerini sürdüren çiftçi kadınlar, ürettikleri doğal tarım ürünlerini kooperatif adına kurulacak olan alışveriş sitesi üzerinden de satışa sunmaya hazırlanıyor. Proje, kadınların sosyal hayata katılımını ve istihdamını desteklerken bir yandan da Aliağa halkına sağlıklı ve doğal ürünler sunmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Serkan Acar, “İlçemizde doğal tarımın da yapılabileceğini gösterdik. Kadınlarımıza istihdam sağladık” diye konuştu.