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    HaberlerEge Haberleri ‘Kadınlar hayatın her alanında yer almalı’
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    10.03.2020 - 00:05 |

    ‘Kadınlar hayatın her alanında yer almalı’

    Bornova Belediyesi’nin girşimleriyle iki yılın ardından yeniden hizmete giren Özkanlar Bornova Yeni Pazarı’nda Bit Pazarı açıldı.

    ‘Kadınlar hayatın her alanında yer almalı’

    Başkan Mustafa İduğ, eşi Ufuk İduğ ve Bornova’lı kadınlarla birlikte 8 Mart’ta açılışı yaptı. İduğ, tezgahların çoğunluğuna sahip olan kadınlara karanfil dağıttı. Eşi Ufuk İduğ’a 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü hediyesi olarak antika şamdan aldı.

    Kadınlarımızın siyasal, ekonomik, idari ve sosyal yaşamda eşit yer alması ile Türkiye’nin olması gereken yere erişebileceğini belirten İduğ, “Kadınlarımızın yükünü hafifletip hayatın her alanında yer almaları için kreşler açmaya başlıyoruz. Diğer yandan kadınlara yönelik istihdam garantili meslek edindirme kurslarımız devam ediyor. Evden çalışmayı tercih eden kadınlarımıza ise kadın kooperatifi aracılığıyla ürettiklerini pazarlama imkanı sunacağız. Çok yakında pek çok yerde kadın kooperatifimizin satış noktalarını görebileceksiniz” dedi.

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