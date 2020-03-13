Kadınlar için iki protokol

Kadınların hayatın her alanında daha aktif rol alması adına başkan yardımcılığı, müdürlük ve yöneticilik kadrolarında kadın sayısında önemli artışa giden Çiğli Belediyesi, kadın hakları konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin projelerine de destek vermeye devam ediyor.

Sertifika verilecek

AÇEV ve KİHEP tarafından kadınların aile, toplum, eğitim ve iş hayatındaki haklarının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde hazırlanan protokoller Çiğli Belediye Meclisi’nde onaylandı.

Başkan Gümrükçü alınan meclis kararı sonrası ortak işbirliği protokollerine, KİHEP Koordinatörü Zelal Ayman ve AÇEV Aile Eğitimleri Direktörü Hasan Deniz ile birlikte imza attı. 10 hafta sürecek olan eğitim programları ve seminerler düzenlenecek. Uzman konuşmacıların yer alacağı seminerlerde, kadınlar sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirilecek. 2,5 ay sonunda eğitim programlarını tamamlayan kişilere sertifika verilecek. Başkan Utku Gümrükçü, kadınların yaşamın her alanında eşit, adil ve özgürlükçü haklara sahip olması adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.