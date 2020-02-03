Kadınlar için mücadele veriyor

İZMİR’de, 8 yıl önce, evlilik teklifini reddettiği Okan Özparıltı tarafından öldürülen Pınar Ünlüer’in babası Zeki Ünlüer (64), önce kızının katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması için hukuk mücadelesi verdi, sonra da kızıyla aynı kaderi yaşayan kadınların davalarını takip etmeye başladı. Öldürülen tüm kadınları kızı gibi gördüğünü söyleyen Ünlüer, pek çok ile gidiyor, erkek kurbanı olan kadınların duruşmalarını izliyor. Kızını kaybetmenin tarif edilemeyecek bir acı olduğunu anlatan Ünlüer, “İnsan ne yaptığını, nasıl yaşadığını bilemiyor. Manisa, Uşak, Muğla, Fethiye ve Mersin’deki birçok davaya katıldım. Özgecan’ın davasına da katıldım. Hepsini kendi kızım gibi görüyorum. Kendimden bildiğim için ailelerin yanında olup acılarını paylaşıyorum. Aynı kaderi paylaştığımız için destek oluyorum, elimden başka bir şey gelmiyor. Allah düşmanıma vermesin” diyor.