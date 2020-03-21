Kadınlar için sahne aldılar

Demet Eytemiz’in piyano, Zeynep Simge Eytemiz’in keman ile eşlik ettiği konsere Soprana Aytül Büyüksaraç ise solist olarak katıldı. TAD Yönetimi tarafından sürpriz doğum günü pastası hazırlanan Soprana Aytül Büyüksaraç, alkışlar arasında yeni yaşını kutladı.