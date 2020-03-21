21.03.2020 - 00:02 |
Kadınlar için sahne aldılar
İzmir Türk-Amerikan Derneği, Kadınlar Günü Özel Konseri’ne ev sahipliği yaptı.
Demet Eytemiz’in piyano, Zeynep Simge Eytemiz’in keman ile eşlik ettiği konsere Soprana Aytül Büyüksaraç ise solist olarak katıldı. TAD Yönetimi tarafından sürpriz doğum günü pastası hazırlanan Soprana Aytül Büyüksaraç, alkışlar arasında yeni yaşını kutladı.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.