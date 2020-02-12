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    HaberlerEge Haberleri Kadınlar, Karaburun’da buluştu
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    12.02.2020 - 07:00 |

    Kadınlar, Karaburun’da buluştu

    Kadınların başta yerel yönetimler olmak üzere toplumun her alanında etkin ve örgütlü olmalarını amaçlayan Eşit Yaşam Derneği’nin 3’üncü Kadın Çalıştayı Karaburun’da düzenlendi.

    Kadınlar, Karaburun’da buluştu

    Kadınların başta yerel yönetimler olmak üzere toplumun her alanında etkin ve örgütlü olmalarını amaçlayan Eşit Yaşam Derneği’nin 3’üncü Kadın Çalıştayı Karaburun’da düzenlendi. Başkan İlkay Girgin Erdoğan’ın ev sahipliğindeki çalıştaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç katıldı. Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazik Işık, “Kadınların yerel ve genel siyasetteki ağırlıkları artıkça, pek çok sorunumuzun daha kolay çözüme kavuşacağını biliyoruz” dedi. Dernek üyelerine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan da, “Kadınlarımızın ekmeğini büyütecek, onlara gelir sağlayacak çalışmalara öncelik tanıyoruz” diye konuştu. Nergis Kafe’de düzenlenen öğle yemeğine katılan kadınlar, ilçeye özgü yöresel yemeklerden tatma fırsatı buldu.

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