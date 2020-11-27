Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve belediye resmi hesapları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında sosyal medya profil fotoğraflarını ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ sloganıyla oluşturulan görsellerle değiştirdi. Kadınların ve Gümrükçü’nün yer aldığı bir video da paylaşıldı. Gümrükçü, “Kadınlar öldüren sevgi istemiyor. Erkekler, kadınların yanında olmalıdır” dedi.