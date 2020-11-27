BİST1.3420.00EURO9.410.25USD7.880.19ALTIN458.03-0.85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Kadınlar, öldüren sevgi istemiyor’
    ABONE OL
    27.11.2020 - 07:00 |

    ‘Kadınlar, öldüren sevgi istemiyor’

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve belediye resmi hesapları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında sosyal medya profil fotoğraflarını ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ sloganıyla oluşturulan görsellerle değiştirdi.

    ‘Kadınlar, öldüren sevgi istemiyor’

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve belediye resmi hesapları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında sosyal medya profil fotoğraflarını ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ sloganıyla oluşturulan görsellerle değiştirdi. Kadınların ve Gümrükçü’nün yer aldığı bir video da paylaşıldı. Gümrükçü, “Kadınlar öldüren sevgi istemiyor. Erkekler, kadınların yanında olmalıdır” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca 'aktif hasta sayımız artıyor' diyerek duyurdu! Son 24 saatte 29.132 yeni vaka...

    Son dakika: Bakan Koca 'aktif hasta sayımız artıyor' diyerek duyurdu! Son 24 saatte 29.132 yeni vaka...

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Halka bomba yağdıranlara ceza yağdı!

    Halka bomba yağdıranlara ceza yağdı!

    Sıradaki Haber