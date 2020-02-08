08.02.2020 - 00:00 |
Kadınlar sahnede
İzmir Büyükşehir ile çalışmalarını Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu (SEFTİT) kapsamında sürdüren Ürkmez Kadın Tiyatrosu, Kültürpark’taki İzmir Sanat’ta yarın ‘Yaşamın Kaynağı Kadınlarımızın Sahnedeki Sesi’ etkinliğini düzenliyor.
Program, 15.00’te ‘Sahnedeki Kadınlar’ başlıklı fotoğraf sergisiyle başlayacak.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.