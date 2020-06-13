Kadınlar şiddeti lanetledi

Ellerinde “Adalet”, “Kadını Değil Şiddeti Yargıla”, “Artık Yeter”, “Tek Bir Kadının Daha Öldürülmesine Tahammülümüz Yok” yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar adına konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, pandemi sürecinde şiddetin artış gösterdiğini belirtti.

‘Yaşamak istiyoruz’

Kadına yönelik şiddetin hiç bir haklı yönü olmadığını dile getiren Dağlı, “Bu durum dünya çapında yaygınlaşan ve toplumları derinden etkileyen bir konu haline geldi. Her gün en az bir kadın şiddet yüzünden yaşamını yitiriyor. Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir toplumda özgürce yaşamak istiyoruz” diye konuştu.