Kadınlar Türkiye’nin kaderini değiştirecek

CHP Kuşadası Kadın Kolları, 2020 yılında işlenen kadın cinayetleri ve cinsiyet eşitsizliği konularına dikkat çekti. Pandemiyle mücadele edilen 2020 yılının kadınlar açısından çok daha zor bir yıl olduğunu dile getiren Kadın Kolları Başkanı Dağlı, “Dün ülkemizde 3 kadın daha katledildi. Bu cinayetleri engellemek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Şiddet gören, yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara ‘YaşamHak’ destek hattımızla ulaşıyoruz. Kadın dernekleriyle kenetlenerek, örgütlü mücadelemizi büyütüyoruz. 2021 yılında, dipten gelen bir dalgayla kadınların, ülkemizin kaderini değiştireceğine inanıyoruz” diye konuştu.