Kadınlara afet yönetimi eğitimi

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün öncülüğündeki program kapsamında kadınlara ikamet ettikleri mahallelerin yapılaşma, sağlık merkezi, ulaşım, toplanma alanları ve acil müdahale teknikleriyle ilgili farkındalık eğitimleri verilecek. Program, ilk etapta İzkent Mahallesi’nde başlayacak. Çalışmalar sonucunda elde edilen ‘Afete Hazırlık Eylem Planı Kılavuzu’ çalışmaları Çiğli’nin kamu, yerel ve akademik mekanizmalarıyla paylaşılacak. Kadınların hayatın her alanında aktif ve güçlü olmalarını istediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, her türlü doğal afette vatandaşlarımızın hizmetinde olan Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma birimimizde de görev alabilecek” dedi.