Kadınlara çağrı

Marmaris Belediyesi, kadın girişimini desteklemek ve kadınların ekonomide daha fazla yer alması için bir adım daha attı. Belediyenin girişimleriyle kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzalandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve kooperatif Başkanı Ebru Tural’ın imza attığı protokole göre belediyeye ait Armutalan Kültür Merkezi’nde (AKM) bir ofis tahsis edilecek. Ofiste; kendi emeği ile üretime katkı sağlamak isteyen veya mesleki konularda eğitim alma talebinde bulunan kadınlara yönelik çalışmalar yapılacak.

Kalkınmanın yolu

Marmaris Belediyesi olarak tarımsal kalkınma, kadın girişimcileri destekleme, kadınları ekonomiye katkısını daha çok sağlama gibi konulara ağırlık verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Biliyoruz ki ülkemizin kalkınmasının yolu üretimden geçiyor. Özellikle de kadınların istihdamı, üretime katılması ve ekonomik gelir elde etmeleri bu kalkınmanın en önemli ayağını oluşturuyor. Biz de ilk olarak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin kurulmasına öncülük ettik. Şimdi de çeşitli işbirlikleri ile çalışmalarını hızlandırmalarına aracı oluyoruz” dedi. Tural da, “Belediyemizin desteğini almak bizim için çok önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.